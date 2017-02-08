دخل الكرملين في سجال مع مذيع قناة فوكس نيوز الاخبارية بيل أوريلي الذي وصف الرئيس فلاديمير بوتين بـ «القاتل» وذلك في مقابلته الصحافية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة.

وقال الكرملين إنه «صبور للغاية» ويمكن أن ينتظر 6 أعوام ليتلقى اعتذارا من أوريلي. في إشارة إلى ما قاله الأخير في برنامجه التلفزيوني مساء أمس الأول مازحا: «يبدو أن إدارة بوتين في موسكو تطالبني أنا مراسلكم المتواضع بالاعتذار عن القول إن فلاديمير العجوز قاتل... لذلك فإنني أعمل على هذا الاعتذار لكن ذلك قد يستغرق بعض الوقت... ربما في حدود عام 2023».

وردا على ذلك، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تعليقات نقلتها وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء إن الكرملين قد ضبط المفكرة على عام 2023.

وكان بيسكوف قد قال في تعليقات نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس» إن تعليقات أوريلي «مهينة وغير مسموح بها»، مشيرا إلى أن بوتين يستحق اعتذارا من «مثل تلك الشبكة التلفزيونية المحترمة».