اتهم قاض من المحكمة العليا في الصين الرئيس الاميركي دونالد ترامب بأنه «عدو لحكم القانون» وذلك بعد انتقاد الأخير للقاضي الذي علق العمل بمرسومه الرئاسي حول الهجرة.

وقارن القاضي الصيني هي فان، بين موقف ترامب من القاضي الذي علق قراره، بتعرض قاض صيني للاغتيال الشهر الماضي.

وكتب هي فان على صفحته في موقع «ويتشات» للتواصل الاجتماعي «رئيس ينتقد القضاة ومجرمون يغتالون قضاة، كلكم اعداء لحكم القانون».

وتابع القاضي «في بلد يدعي انه الاكثر ديموقراطية واحتراما للقوانين ان يقوم الرئيس بالهجوم على قضاة.. ذلك لا يميزه عن مستبد لا كرامة له».