الشارقة: بداح العنزي

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي أهمية الدورة السادسة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في مارس المقبل في مناقشة مستويات الجهود الإقليمية والمحلية وتوجهها نحو دعم أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها هيئة الأمم المتحدة، وذلك انطلاقا من رؤية المنتدى وفلسفته في استهداف الوصول إلى أفضل ممارسات التطوير، وإيجاد وعي مجتمعي متنام ومشارك في التنمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه مركز الشارقة الإعلامي في مسرح المجاز للإعلان عن تفاصيل الدورة السادسة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي يعقد يومي 22 و23 مارس المقبل في مركز إكسبو الشارقة، تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويشارك في الدورة السادسة من المنتدى التي تحمل شعار «مشاركة مجتمعية.. تنمية شاملة» أكثر من 2500 من كبار الشخصيات المحلية والدولية وأصحاب الخبرة والاختصاص، وقادة الفكر، والمسؤولين الحكوميين، والعاملين في مجال الاتصال الحكومي من المنطقة والعالم.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: «تبحث الدورة السادسة من المنتدى كل السبل المتاحة لأجهزة الاتصال الحكومي لدعم جهود الدول في مختلف القضايا الحيوية ذات الصلة، إلى جانب المنهجيات التي ستسخرها منظومة الاتصال الحكومي لتشكيل وتوجيه الرأي العام على نحو يستجيب إيجابيا لمختلف التحديات التي يواجهها العالم اليوم وأن تكون الشعوب جزءا أصيلا من الحل».

وأكد رئيس مركز الشارقة الإعلامي أهمية تعزيز الوعي والشراكة بين الحكومات وكل أفراد المجتمع للتصدي لمعيقات تحقيق التنمية والتقدم، مشيرا إلى أن هذه الشراكة هي جزء من المسؤولية الاجتماعية للشعوب تجاه بلادهم للمساهمة في تنميتها وازدهارها.

وتتيح الجلسات والفعاليات التي يتضمنها المنتدى إشراك الجمهور بمختلف فئاته، بما في ذلك الأطفال، والشباب، والأشخاص ذوو الإعاقة، لمناقشة ووضع تصورات ومقترحات وتوصيات تستهدف وضع الحلول للتحديات التي تعيق تحقيق التنمية المستدامة. ويعزز ذلك إشراك الإعلاميين والعاملين في إدارات الاتصال الحكومي بالجهات الحكومية لمزيد من التواصل ونشر الوعي لهذه الأهداف، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية التي أسهمت في تصحيح السلوكيات، وحققت العديد من الإنجازات المجتمعية.

من جانبه، استعرض طارق سعيد علاي مدير مركز الشارقة الإعلامي محاور المنتدى وجلساته الرئيسية والفعاليات المصاحبة له، مشيرا إلى أن أولى الجلسات التي تسبق حفل الافتتاح الرسمي للمنتدى تتناول موضوع «الاتصال من أجل التنمية والشراكة المجتمعية»، التي تركز محاورها على كيفية تأسيس برامج الاتصال من أجل التنمية وغاياتها وأهدافها، وكيفية بناء شراكة مجتمعية حقيقية من خلال توعية المواطنين بأهمية هذه الشراكة وأهدافها. ويتحدث خلال هذه الجلسة كل من نجلاء العور وزيرة تنمية المجتمع، وكايلاش ساتيارثي الناشط في مجال حقوق الأطفال، والحائز على جائزة نوبل للسلام، ونجلاء المدفع مديرة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع».

لجلسة الثانية

الجلسة الثانية لليوم الأول الافتتاحي تحمل عنوان «القطاعان العام والخاص: شراكة حقيقية نحو تنمية مستدامة»، وتتناول دور الاتصال الحكومي في بناء ثقافة الشراكة المجتمعية وبث روح المسؤولية من أجل تعزيز الاهتمام بالقضايا العالمية التي تنعكس على المجتمع المحلي. كما ستستعرض الجلسة الآثار الإيجابية لشراكة القطاع الخاص على البنية الاجتماعية ودعم القضايا الإنسانية والبيئية العالمية، وانعكاس هذه الشراكة على الاستقرار والسلم الاجتماعي العالمي. ويتحدث في الجلسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، ومحمد يونس المصرفي والخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل للسلام، وجيفري ساكس الخبير الاقتصادي في التنمية المستدامة ومدير معهد الأرض- جامعة كولومبيا، وبدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع.

البيئة والتغير المناخي

الجلسة الثالثة والأخيرة لليوم الأول للمنتدى تأتي بعنوان: «البيئة والتغير المناخي في السياسات الإعلامية»، وتناقش عددا من المحاور التي تتضمن: آليات تعزيز الشراكة بين المؤسسات الإعلامية والقطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات البيئية، وبناء سلوك بيئي مستدام من أفراد المجتمع، وإدراج الوعي البيئي ضمن المناهج الدراسية، لتعزيز حس الشراكة والمسؤولية المجتمعية لدى أجيال المستقبل، ودور الإعلام في حماية البيئة. يشارك في الجلسة د. ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، وألكسندر ستاب رئيس وزراء فنلندا الأسبق، وخالد عيسى الحريمل الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة للبيئة «بيئة»، وصفاء الجيوسي المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة إندي- أكت في الأردن ومسؤولة حملات المناخ والطاقة في العالم العربي.

جلسة حوارية

تنظم في اليوم الأول للمنتدى جلسة حوارية خاصة يديرها الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، ويحاور فيها ألبرت غور، نائب رئيس الولايات المتحدة (1993-2001) رئيس ومؤسس «مشروع الواقع المناخي»، وتناقش الجلسة موضوع «التغير المناخي»، والحلول الممكنة من أجل تعزيز التزام الحكومات والصناعات والمنظمات الرسمية والأهلية والأفراد والمجتمعات بشروط الاستدامة البيئية، والتشريعات والقوانين المطلوبة في هذا الإطار، قوانين حماية البيئة.

وللمرة الأولى ينظم المنتدى ورشة عمل خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تستضيف الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. وتهدف الورشة إلى إشراك جميع فئات المجتمع في وضع حلول مبتكرة للتحديات العالمية التي تواجه العالم.

كما يستضيف المنتدى حلقة شبابية في اليوم الأول تناقش «دور الاتصال الحكومي في تحفيز الشباب للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة» وتنظم بالتعاون مع وزارة الشباب ومجلس الإمارات للشباب. وتشارك فيها شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات. وتستهدف الحلقة الشباب من عمر 15 إلى 30 عاما.

التواصل الاجتماعي

الجلسة الأولى لثاني أيام المنتدى تناقش «دور وسائل التواصل الاجتماعي في الانتقال من المشاركة إلى الشراكة الفعلية» عبر عدة محاور رئيسية بما فيها الأثر الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي في تحفيز الشباب على إبداء الرأي، والتغيير السلوكي، والمشاركة في عملية التنمية، وكيفية تحويل الاهتمام من القضايا الفردية إلى القضايا المجتمعية.

ويتحدث خلال هذه الجلسة كل من سعادة سعيد صالح الرميثي عضو المجلس الوطني الاتحادي، ونيكولاس كريستاكيس مدير مختبر الطبيعة البشرية في جامعة ييل الأميركية، وأشرف زيتون رئيس السياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «فيسبوك»، وإيديولا باشولاري الأمين العام للجمعية العالمية للشباب ومديرة المعهد العالمي للشباب.

الأهداف الإنمائية

أما الجلسة الثانية في اليوم الثاني من المنتدى فتبحث موضوعا عبر عنوانها «الاتصال الحكومي والأهداف الإنمائية في العالم العربي»، واقع التنمية العربية من حيث الفقر، والأمية، والتلوث البيئي، والأضرار الطبيعية الناجمة عن الحروب، ودور الاتصال الحكومي في إبراز أهمية الشراكة المجتمعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما ستشهد الجلسة استعراض عدد من المبادرات الشبابية والمجتمعية التي أسهمت في تنمية المجتمعات. ويتحدث في الجلسة كل من عبد اللطيف يوسف الحمد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشعل كانو رئيس مجلس إدارة مجموعة «كانو»، وغادة المطيري رئيسة مركز دراسات النانو في جامعة كاليفورنيا -سان دييجو.

الصراعات واللجوء

ويتضمن اليوم الثاني من المنتدى جلسة حول «آثار الصراعات واللجوء على التنمية العربية»، التي سيجري خلالها التركيز على قضية اللجوء بشكل عام، والمرأة اللاجئة والطفل اللاجئ بشكل خاص. ويشارك في هذه الجلسة ممثلون عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من المختصين بقضايا اللاجئين من منظمات عالمية مختلفة.

ويتضمن المحور الأول تأثير الصراعات الدائرة على تعليم الأطفال ودور المرأة في دعم مسيرة التنمية، والحلول المقترحة للحد من الأبعاد السلبية للجوء على تعليم الأطفال وتأهيل النساء. فيما يناقش المحور الثاني دور المؤسسات المدنية في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة التي تمر بها المنطقة. ويتناول المحور الثالث الفكر المتطرف وتهديده لمكانة المرأة ومنجزاتها، ودور النساء العربيات في مواجهة هذه الموجة من التطرف والتعصب.

ورشة عمل الأطفال

يشهد المنتدى في اليوم الثاني ورشة عمل مغلقة خاصة بمجلس شورى أطفال الشارقة، بالتعاون مع إدارة مراكز الأطفال بهدف التفاعل مع أجيال المستقبل وتوعيتهم بالمسؤولية المجتمعية تجاه بلدهم والاستفادة من أفكارهم وإبداعاتهم في المجالات التنموية، يدير الورشة محمد بن دخين المطروشي مدير إدارة الإعلام والاتصال في هيئة الأوراق المالية والسلع.

كما سيتم على هامش المنتدى سيتم تنظيم ثلاث ورش عمل متخصصة، الأولى موجهة لأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ويقدمها ألكسندر ستاب رئيس وزراء فنلندا الأسبق، إضافة إلى ورشتين تنظمهما مؤسسة الأمم المتحدة تحت عنوان «أفضل الممارسات العالمية للتواصل حول أهداف التنمية المستدامة»، وسيتم تخصيص إحداها للإعلاميين والثانية لفرق الاتصال الحكومي في الجهات الحكومية.

أندية الصحافيين

ويقيم نادي الشارقة للصحافة التابع لمركز الشارقة الإعلامي جلسة حوارية بعنوان «حاجة الصحافيين لوجود أندية» ينظمها بهدف تسليط الضوء على أهمية الأندية الصحافية وعملها. يتبع ذلك تنظيم النادي ورشة عمل متخصصة في الكتابة الصحافية على مدار يومين.