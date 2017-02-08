صنعاء - إياد البحيري ووكالات

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن أكثر من 20 غارة جوية امس استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثيين في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة غربي اليمن، فقد قصفت بوارج حربية ومروحيات الآباتشي التابعتان للتحالف العربي مناطق الطائف والنخيلة وزبيد جنوب مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، كما شنت طائرات التحالف بدورها غارات على مواقع الميليشيات قرب ميناء المخا، وفي جبل الشبكة قرب معسكر خالد شرقا، وذلك في وقت دارت فيه اشتباكات متقطعة في محيط مدينة المخا، وفقا لمصدر عسكري.

وضربت طائرات التحالف العربي أيضا مواقع للميليشيات في ساحل مديرية اللحية التابعة لمحافظة الحديدة، جنوب مديرية ميدي في محافظة حجة الحدودية.

من جهة أخرى، أفادت مصادر عسكرية بمقتل 26 عنصرا من الميليشيات، بينهم القيادي الميداني محمد مهدي البرطي، بعد معارك بين الميليشيات وقوات الشرعية اليمنية في المرتفعات الجبلية المطلة على منطقة الفرع في محور البقع شرق محافظة صعدة.

أما في محافظة تعز، فصد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما لميليشيات الحوثي والمخلوع على مناطق جنوب شرق مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة آخرين خلال الاشتباكات وفقا لقيادة محور تعز.

هذا، وبحسب مصادر للمقاومة الشعبية، قصفت الميليشيات بالمدفعية منازل السكان في مناطق ضباب والخمسين والربيعي غرب تعز.

وفي سياق متصل، أعلنت قوات الشرعية اليمنية استعادتها لمواقع إستراتيجية وفرض سيطرتها النارية على مدينة ميدي الساحلية غرب اليمن على الحدود مع السعودية وسط انهيارات واسعة في صفوف المليشيات وتكبدهما خسائر كبيرة، كما أكدت مصادر قيادية في المنطقة العسكرية الخامسة لـ«الأنباء» أن قوات الشرعية في مديرية ميدي أسقطت طائرة استطلاع إيرانية بدون طيار تابعة للمليشيات أثناء تحليقها فوق مناطق الاشتباك شمال غرب المدينة.

بدورها، أكدت مصادر محلية مطلعة لـ«الأنباء» أن العشرات من عناصر الحوثي ممن تلقوا تدريبات عسكرية رفضوا التوجه إلى جبهات القتال في محافظة صعدة.

وقالت المصادر ان مناوشات اندلعت بين قيادات الحوثيين والعشرات من عناصر الجماعة في أحد معسكرات مديرية مجزر محافظة صعدة بعد امتناعهم عن الذهاب إلى جبهات القتال، مشيرة إلى أن المئات من شباب القبائل من أبناء صعدة تركوا أسلحتهم في المعسكر وعادوا إلى مناطقهم ومزارعهم، بالرغم من تهديدات قيادات الحوثيين بقتل كل من يرفض أوامر الذهاب إلى جبهات القتال.

المصادر ذاتها أكدت ان الميليشيات الحوثية فقدت قدرتها وسيطرتها على المئات من عناصرها وإدارتهم، وذلك بعد تزايد خسائر الميليشيات البشرية وارتفاع أعداد القتلى الذين يتساقطون منهم في جبهات الحدود وشمال وشرق صعدة.

الى ذلك، أعلنت مصادر يمنية خطف نحو 50 شخصا من قبل المتمردين الحوثيين إثر عملية دهم طالت منازلهم خلال الساعات الـ 24 الماضية.