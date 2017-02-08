

أكد الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والأمريكي دونالد ترامب، على تصميم بلديهما مواصلة الحرب معا ضد كافة أشكال الإرهاب.



جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية التركية فجر اليوم الأربعاء.



وذكر البيان أن الرئيسان أكدا على أن الولايات المتحدة وتركيا، بلدين حليفين وصديقين، يربطهما تحالف دائم.



ووفقا للبيان أكد ترامب دعم بلاده لتركيا بوصفها شريكا استراتيجيا وحليفا في (حلف شمال الأطلسي) "الناتو"، معربا عن ترحيب بلاده بالمساهمات التي تقدمها أنقرة للحملة ضد تنظيم "داعش".



وفي وقت سابق، أفادت مصادر في رئاسة الجمهورية التركية، للأناضول، أن أردوغان وترامب أجريا اتصالا هاتفيا ليل الثلاثاء-الأربعاء بتوقيت إسطنبول.



وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أيضا أن الاتصال الهاتفي مدرج على أجندة زعيمي البلدين.