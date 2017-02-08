قتل ستة أشخاص على الأقل واصيب آخرون، صباح اليوم الأربعاء، في هجوم استهدف فندق village، في مدينة بوصاصو، بولاية بونتلاند، شمال شرقي الصومال، بحسب شهود عيان.



وذكر الشهود أن مسلحين يعتقد انتماؤهم لحركة الشباب، اقتحموا الفندق المذكور ما أدى الى مقتل ستة أشخاص بينهم ثلاثة من المهاجمين.



ويرتاد الفندق الذي تعرض للهجوم مسؤولون من ولاية بونتلاند الى جانب مغتربين، بحسب مراسل الأناضول.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف الفندق، حتى الساعة (05:30 تغ).



ويأتي الهجوم في وقت تشهد الصومال انتخابات رئاسية يتنافس فيها 22 مرشحًا