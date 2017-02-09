

اعلن الجيش الاسرائيلي ان صواريخ عدة اطلقت مساء الاربعاء من شبه جزيرة سيناء المصرية على منتجع ايلات البحري في جنوب اسرائيل من دون ان تسفر عن سقوط جرحى.



وقالت متحدثة باسم الجيش ان "بعضا من هذه الصواريخ تم تدميره في الجو بواسطة بطاريات القبة الحديدية"، في اشارة الى المنظومة الدفاعية الاسرائيلية لاعتراض الصواريخ.



من جهته قال مسؤول في بلدية ايلات للاذاعة العامة ان القبة الحديدية اعترضت ثلاثة صواريخ في الجو، في حين انفجر صاروخ رابع خارج المدينة.



وتشهد سيناء معارك دامية بين قوات الشرطة والجيش من جهة وعناصر تنظيم ولاية سيناء، الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية الجهادي.



وفي تموز/يوليو 2015 سقطت في جنوب اسرائيل صواريخ اطلقت من شبه الجزيرة المصرية ولكنها لم تسفر عن اصابات، في هجوم تبناه يومها تنظيم ولاية سيناء.