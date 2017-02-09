قال مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، إن أمين عام حزب الله العراقي المنضوي، في الحشد الشعبي قتل في ساعة متأخرة من ليلة أمس وأصيب احد مرافقيه بعد هجوم مسلح نفذه مجهولون وسط محافظة البصرة جنوب العراق.

وقال الرائد جمعة الحمراني إن"الأمين العام لفصيل حزب الله المنضوي في الحشد الشعبي باسم الموسوي قتل في ساعة متأخرة من ليلة امس بإطلاق نار من مجهولون استهدف سيارته الخاصة بمنطقة الحيانية وسط محافظة البصرة".

واوضح الحمراني ان "اطلاق النار اصاب ايضا مرافقا له بجروح خطرة"،مضيفا ان "المسلحين فروا الى جهة مجهولة بعد تنفيذهم الهجوم".

ولم تتبن اي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال. وكان الموسوي قد اعلن العام الماضي تشكيل مجلس فصائل المقاومه في البصره للتصدي لتنظيم "داعش"، وحذر بعض المسؤولين الامنيين في المحافظة من الاساءة لفصائل الحشد الشعبي والعمل على تكريم المقاتلين.