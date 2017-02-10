أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر أمس احباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا ارهابية والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل «جو» في مطلع العام الحالي، إلى إيران.

وقالت الوزارة في بيان صحافي: «تمكنت القوات الأمنية في عملية مشتركة من احباط عملية التهريب التي كانت تتم باستخدام قارب الى ايران»، مضيفة انها ستقدم التفاصيل في وقت لاحق.

وذكرت ان مجموعة ارهابية هاجمت مركز الإصلاح والتأهيل في الاول من الشهر الماضي مستخدمة بنادق اوتوماتيكية ومسدسات نتج عن الهجوم استشهاد رجل امن وهروب 10 من المطلوبين في قضايا ارهابية.