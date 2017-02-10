وقع انفجار في محطة فلامانفيل النووية التابعة لشركة الكهرباء في شمال غرب فرنسا أمس، ولكنه كان «خارج المنطقة النووية» وفق السلطات المحلية التي نفت أي خطر للتلوث.



وقال مدير مكتب مسؤول الادارة المحلية اوليفييه مارميون لوكالة فرانس برس، انه «حادث فني، لكنه ليس حادثا نوويا» لان الانفجار وقع «خارج المنطقة النووية».



واصيب خمسة أشخاص «بتسمم طفيف» جراء استنشاق الدخان، وفق الشرطة.



واعلنت السلطات أن الحادث «انتهى» قبل ظهر أمس. وتم توقيف احد المفاعلين النوويين.



وقالت صحيفة «ويست فرانس» إن دخانا انبعث من غرفة الآلات بالوحدة الأولى للمفاعل النووي المطل على بحر المانش.



وقال قسم الاتصالات بالمفاعل إن «رجال الإطفاء تدخلوا بسرعة». مشيرا إلى أنه لم يقع إطلاق خطة طوارئ.