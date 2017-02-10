كشف تقرير لمجلة «بولتيكو»، امس الأول أن كبرى شركات تقنيات المعلومات الأميركية، تبرعت بالمال والمعدات لتنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال التقرير، إن بعض الشركات، التي أعلنت الحرب على قرار ترامب بمنع الوافدين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، قامت بدعم الرئيس الأميركي «بشكل سري».

وأشارت المجلة الأميركية إلى أنها استندت، في تقريرها، إلى «وثائق فيدرالية ومصادر متعددة مطلعة على الأمر».

وأكدت على تبرع غوغل، أمازون، ومايكروسوفت، بمبالغ مالية وخدمات تقنية للاحتفال بترديد الرئيس للقسم ومراسم تنصيبه.

ولفت إلى أن مايكروسوفت، تبرعت بمبلغ 250 ألف دولار، وما يعادلها في صورة تقنيات، في 28 ديسمبر الماضي.

وأضاف أن غوغل، أتاح للرئيس بثا حيا لمراسم تنصيب ترامب، بالإضافة إلى تبرعات مالية لم يتم الكشف عن قيمتها، فيما تبرعت شركة أمازون بمبلغ مالي، لم تحدده المجلة.

ولم يصدر أي تعليق فوري من تلك الشركات حول ما جاء في تقرير المجلة.