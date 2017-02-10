انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس وقف سلسلة متاجر نوردستورم للملابس بيع منتجات ابنته إيفانكا ترامب. جاء ذلك في تغريدة على حسابه الخاص في «تويتر» وصف فيها خطوة نوردستورم بالقرار غير المحق، مضيفا أن ابنته تعرضت للإجحاف.

وفي هذا الصدد قال ترامب: «إيفانكا تعرضت للإجحاف من قبل سلسلة متاجر نوردستورم، فابنتي إنسانة رائعة، وتوجهني دائما إلى الطريق الصحيح».

وعقب نشر ترامب تغريدته هذه شهدت أسهم شركة نوردستورم تراجعا طفيفا لعدة ساعات في البورصات الأميركية.

وكانت سلسلة متاجر نوردستورم المنتشرة في عموم الولايات المتحدة أعلنت الأسبوع الفائت عزمها وقف بيع المنتجات التي تحمل علامة «Ivanka Trump Collection» التجارية، وعللت قرارها بتراجع الطلب على هذه المنتجات.

الجدير بالذكر أن سلسلة متاجر نوردستورم للملابس تعد خامس شركة أميركية توقف بيع منتجات ايفانكا ترامب خلال الثلاثين يوما الماضية.