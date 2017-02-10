في أعقاب قرار منع السفر الذي اصدره الرئيس الاميركي دونالد ترامب لدول سبعة تتمتع بغالبية مسلمة، انخفضت حجوزات السفر الى الولايات المتحدة بمعدل 6.5% في اواخر يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب تقرير اصدرته مؤسسة فوروورد-كيز التي تعنى بتحليل بيانات حركة النقل انخفض عدد المسافرين الوافدين من هذه البلدان بمعدل 80% في الفترة من 28 يناير حتى 4 فبراير، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

لكن الحجوزات من اوروبا الغربية ومنطقة آسيا والمحيط الهادي انخفضت ايضا 14%، وكذلك من شمال اوروبا سجل الانخفاض 6.6%، دون ان تشمل البيانات الصين وهونغ كونغ بسبب تأثير الاحتفالات بالسنة الصينية الجديدة.

وقال اوليفييه جاغر رئيس مجلس ادارة فوروورد - كيز في التقرير ان «البيانات تفرض استنتاجا بان قرار المنع الذي اصدره دونالد ترامب سبب انخفاضا ملحوظا في الحجوزات الى الولايات المتحدة، وتأثيرا فوريا على حركة النقل في المستقبل».

واوضح ان المسافرين الاجانب الذين يأتون الى الولايات المتحدة يشكلون مصدرا للعملات الاجنبية وبالتالي «فهذه ليست انباء جيدة للاقتصاد الاميركي».

وفي الوقت الذي حذر فيه التقرير من ان البيانات تعطي صورة فقط عن ثمانية ايام، الا انه يشير الى ان الفترة تمثل الهبوط الكبير الثابت الاول مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي ومنذ ما قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمير.

واضافة الى ذلك تباطأت حركة الحجوزات الدولية الى الولايات المتحدة للاشهر الثلاثة المقبلة، مع استمرار الجدل بشأن مرسوم الهجرة. وتراجع نمو الحجوزات بالمقارنة مع العام الماضي الى 2.3% بعدما كان قبل ثمانية ايام 3.4%، بحسب التقرير.