من المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو الخميس قرارها بشأن الطعن الذي تقدم به الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد قرار اتخذته محكمة فدرالية بتعليق مرسومه المتعلق بحظر الدخول الى الولايات المتحدة، بحسب ما قال متحدث باسم المحكمة.



وقال المتحدث باسم محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة ديفيد مادن في بيان انه سيتم اتخاذ "قرار في هذا الملف قبل نهاية اليوم"، وذلك تعليقا منه على مرسوم ترامب الذي يمنع موقتا دخول رعايا سبع دول اسلامية من دخول الولايات المتحدة ويعلق أيضا البرنامج الاميركي لاستقبال اللاجئين.