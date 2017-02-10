كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام ادارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الاحمدي بجولة تفتيشية على المحلات التجارية في محافظة الاحمدي والتي اسفرت عن تحرير 109 مخالفة إعلان .

وفي هذا السياق صرح مدير إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي سعد الشيبة، أن مراقبة المحلات والأسواق التابعة للإدارة قامت بجولة تفتيشية على المحلات والأسواق الكائنة بالمحافظة وذلك تواصلا لجهود الادارة للحد من ظاهرة مخالفة الاعلانات.

واضاف الشيبة ان المخالفات تنوعت ما بين إضافة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص ، إقامة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص،عدم وضع الترخيص في مكان بارز ، عدم تجديد ترخيص الإعلان ،عدم صيانة الإعلان .

وطالب الشيبة اصحاب المحلات التجارية بضرورة التزامهم بقوانين وانظمة البلدية وذلك لتفاديهم للمسائلة القانونية وان البلدية لن تتهاون في تطبيق القانون وان الحملات مستمرة بعملها.

ودعت ادارة العلاقات العامة اصحاب المحلات التجارية في حال وجود اي استفسار او شكوى يمكنهم الاتصال على الخط الساخن (184448)او التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun