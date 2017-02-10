سنواجه بكل قوة "سياسات التلويح بالحرب"

اعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الإيرانيين سيجعلون واشنطن "تندم على لغة التهديد"، وذلك بمناسبة الذكرى الـ38 للثورة الإسلامية وعلى خلفية التوتر بين البلدين بعد تولي الإدارة الأميركية الجديدة مهامها.

وصرح روحاني لدى مشاركته في تجمع في ذكرى الثورة يضم مئات الآلاف في طهران "يجب مخاطبة الشعب الإيراني باحترام. الشعب الإيراني سيجعل من يستخدم لغة التهديد أيا كان يندم على ذلك".

وقال إن "سياسات التلويح بالحرب" لن تخيف إيران وذلك وسط تزايد التوترات مع الولايات المتحدة بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن "بعض الشخصيات عديمة الخبرة في المنطقة وفي أمريكا تهدد إيران... حري بهم أن يعرفوا أن لغة التهديدات لم تفلح أبدا مع إيران، كما عليهم أن يتعلموا احترام إيران والإيرانيين"، مشددا على أنهم سيواجهون بكل قوة سياسيات التلويح بالحرب.