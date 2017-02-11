أمر قاض في بيرو بسجن الرئيس السابق اليخاندرو توليدو لمدة 18 شهرا، بينما يعد ممثلو الادعاء اتهامات جنائية ضده بتهمة الحصول على رشى قيمتها 20 مليون يورو من شركة أوديبريشت البرازيلية للأشغال العامة.

وينفي توليدو الحصول على أي مبالغ رشى تتعلق بتعاقد فازت به أوديبريشت لإقامة طريق سريع وذلك خلال رئاسته التي استمرت من 2001 إلى 2006.

وكان توليدو في فرنسا الأسبوع الماضي.

وقال محاميه إن توليدو لن يهرب لكنه رفض الكشف عن البلد المتواجد فيه، اما القاضي ريتشارد كونسيبشن فقال إنه يجب إصدار مذكرة اعتقال بحق توليدو في بيرو وخارجها.