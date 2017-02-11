اعتقلت الشرطة الفرنسية لمكافحة الإرهاب امس 4 أشخاص بينهم فتاة يشتبه في تخطيطهم لهجوم «إرهابي» وحيازتهم مواد متفجرة في مدينة مونبلييه جنوبي فرنسا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية ان اثنين من المعتقلين كانا معروفين للأجهزة الأمنية على خلفية انتماءاتهما، ومشيرة الى ان المعتقلة بينهم كانت تنوي المغادرة إلى سورية للانضمام الى صفوف داعش.

وأضافت ان الشرطة عثرت اثناء مداهمتها لمقر المشتبه بهم على مختبر لتصنيع المتفجرات حيث صادرت 71 غراما من مادة شديدة الانفجار يستخدمها مسلحو داعش في عملياتهم الإرهابية.

الى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية امس أن طائراتها الحربية اعترضت مقاتلتين استراتيجيتين روسيتين من نوع (توبوليف - 160 بلاك جاك) قرب الشواطئ الفرنسية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الطائرات الروسية اقتربت إلى مسافة تقارب الـ 100 كيلومتر من الشواطئ الفرنسية دون دخول المجال الجوي لفرنسا، موضحة أنه تم اعتراض الطائرتين ومواكبتهما حتى إسبانيا.

وكان قد تم رصد 6 طائرات روسية عند الساعة السابعة من الخميس قرب النرويج عادت 4 منها باتجاه روسيا في حين واصلت طائرتان طريقهما باتجاه المملكة المتحدة.