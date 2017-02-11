توفي أسير فلسطيني لدى إسرائيل امس متأثرا بإصابته بجروح خطيرة عند اعتقاله في نوفمبر الماضي بحسب مصادر فلسطينية.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير في بيان لها أن الأسير محمد الجلاد (24 عاما) من مدينة طولكرم في الضفة الغربية أعلن عن وفاته خلال تلقيه العلاج في مستشفى إسرائيلي.

وحسب البيان فإن الجلاد توفي متأثرا بجروح أصيب بها في 9 نوفمبر الماضي بعد إطلاق النار عليه من قوات إسرائيلية، بزعم تنفيذ عملية طعن وتم اعتقاله في حنيه.

وترصد مصادر فلسطينية مقتل أكثر من 250 فلسطينيا ضمن موجة توتر مستمرة مع إسرائيل منذ أكتوبر 2015 أغلبيتهم بدعوى تنفيذهم عمليات طعن وإطلاق نار ضد إسرائيليين.

الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس 3 فلسطينيين في بلدة (بيتا) وقرية (أوصرين) قرب نابلس فيما فتشت منزل منفذ عملية (بيتح تكفا) التي وقعت مساء امس الخميس وأسفرت عن اصابة خمسة إسرائيليين.

وقال رئيس بلدية (بيتا) واصف معلا: إن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة ودهمت منزل منفذ العملية صادق عويضة وفتشته وخلطت محتوياته واستجوبت افراد عائلته.

وأضاف معلا أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من البلدة من أصدقاء منفذ العملية إضافة إلى شاب ثالث من قرية (أوصرين) قرب نابلس بادعاء نقله عويضة إلى إسرائيل.

وأوضح معلا أن والد منفذ العملية الذي يعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948 كان قد سلم نفسه لسلطات الاحتلال بعد وقوع العملية.

وكان عويضة نفذ عملية إطلاق نار وطعن في منطقة «بيتح تكفا» جنوب تل ابيب مساء أمس أسفرت عن إصابة 5 إسرائيليين.