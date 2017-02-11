في موقف يعتبر الأكثر وضوحا عن الاستيطان منذ تنصيبه، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس في مقابلة مع صحيفة إسرائيلية، ان التوسع الاستيطاني الإسرائيلي لا يخدم السلام.

وقال قبل أيام من لقاء مرتقب بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع صحيفة «يسرائيل هيوم» ان «الأرض المتبقية محدودة، وفي كل مرة يتم استخدام الأرض للمستوطنات، تتقلص الأرض المتبقية، واعتقد ان توسيع المستوطنات ليس أمرا جيدا للسلام».

وأضاف الرئيس ترامب «أنا أريد ان تتصرف إسرائيل بحكمة في عملية السلام بعد كل هذه السنوات الطويلة، وربما تكون هناك إمكانية لسلام اكبر من ان تكون فقط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أنا أريد من الطرفين ان يتصرفا بشكل معقول، حيث توجد آفاق جيدة لذلك».

ويزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس الاميركي ترامب.

ويعتبــر المجتمـع الدولي جميع المستوطنات غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، وبأنها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام.

إلى ذلك، سيتكفل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتغطية تكاليف عطلة نهاية الأسبوع التي سيمضيها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في دارته الفاخرة في مارالاغو في فلوريدا. وردا على سؤال عن مصدر تمويل هذه الرحلة التي سيقومان خلالها بممارسة رياضة الغولف، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي سيتكفل بتغطية النفقات المترتبة عنها.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية فضل عدم الكشف عن اسمه إنها «هدية شخصية... بادارة يقوم بها الرئيس من أجل رئيس الوزراء».

واجتمع الرجلان ظهر امس في البيت الأبيض في إطار مؤتمر صحافي مشترك ثم انتقلا إلى فلوريدا بعد الظهر.

ومن المرتقب أن يتسنى للزعيمين التحدث على انفراد اليوم خلال مباراة غولف. وقد سبق لهما أن التقيا في برج ترامب في نيويورك بعد انتخابه.

وكان الرئيس الأميركي قد قال قبل بضعة أيام «من مزايا الغولف أنكم تعرفون الشخص بعد أكثر مما تتعرفون عليه في مأدبة غداء»، مؤكدا «سوف نتسلى كثيرا».