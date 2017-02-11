قالت السلطات المكسيكية ان الجدار الذي ينوي الرئيس الاميركي دونالد ترامب بناءه على الحدود قد يؤثر على حركة الهجرة الموسمية لنوع من الفراشات الى اراضيها.

واشارت السلطات الى ان هذه الهجرة الموسمية تراجعت اصلا بسبب عوامل مناخية، وقد تنحسر اكثر بفعل قرار الرئيس الاميركي المثير للجدل.

وهذه السنة، احتلت هذه الفراشات البرتقالية والسوداء المعروفة باسم «دانوس بليكسيبوس» اقل من ثلاثة هكتارات من غابات الصنوبر، مقابل اربعة هكتارات العام الماضي، اي بانحسار نسبته 27.4%.

وتقطع هذه الفراشات 4 آلاف كيلومتر من كندا لتصل الى منطقة جبلية شاسعة بين ولايتي مكسيكو وميتشواكان في غرب المكسيك.

وتقاس حركة هجرة هذه الفراشات من خلال المساحات التي تحتلها في هذه المنطقة.

وقال اليخاندرو ديل مازو المسؤول الحكومي عن المناطق المحمية «السبب في هذا الانحسار هو العوامل المناخية القصوى» منها موجة الصقيع وتساقط الثلوج في العام الماضي.

وكان عدد الفراشات المهاجرة ارتفع العام الماضي لكن 7% منها نفقت بسبب العواصف في مارس.

لكن المسؤول حذر من ان الجدار الذي ينوي دونالد ترامب بناءه على طول الحدود مع المكسيك قد يهدد الفراشات لأنه يغير العلامات الطبيعية التي تجعل هذه الحشرات قادرة على تحديد مسارها.

وقال «لا شك ان تجزئة الموطن الطبيعي والتسبب بتغييرات في الانهار والروافد التي تجري بين الولايات المتحدة والمكسيك، سيكون له اثر» على هذه الفراشات.