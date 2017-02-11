

لقي 17 شخصا حتفهم اثر تدافع داخل ملعب في شمال انغولا خلال مباراة لكرة القدم، على ما اعلنت الشرطة الجمعة.



وقال المتحدث باسم الشرطة اورلندو برنردو لوكالة فرانس برس ان تدافعا حصل "عند مدخل ملعب 4 يناير، ما ادى الى مقتل 17 شخصا، بينما جرح 56 اخرون ونقلوا الى المستشفى".



من جهته وصف فريق ريكرياتيفو ليبولو الأنغولي الذي كان يتواجه مع فريق سانتا ريتا، ما حصل بأنه حادث "مأسوي".



وروى ريكرياتيفو على موقعه الالكتروني انه "في وقت كان الفريقان يتواجهان على الارض، حاول المشجعون دخول الاستاد من اجل مشاهدة المباراة (...) فقتل 17 شخصا في التدافع وجرح 56 اخرون".



ووصف ما حصل بأنه "مأساة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الانغولية".