الطبطبائي : ما يحدث من بعض الاطراف العراقية مجرد زوبعة

الدقباسي : الشعب الكويتي يشعر بالقلق من ادعاءات بعض الأطراف في العراق

العنزي : الجبوري أعطى تطمينات بالتزام العراق بالاتفاق بين البلدين

الروعي : اللقاء كان واضحا وصريحا وهذه الأمور لا تحل إلا بالطرق الشرعية

العتيبي: استقرار العراق استقرار للكويت



أعرب عدد من النواب عن ارتياحهم لنتائج المباحثات التي جمعت رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونظيره العراقي د.سليم الجبوري في القاهرة والذي أكد التزام العراق بالاتفاقيات مع الكويت.وأكد النواب الذين حضروا المباحثات في تصريحات صحافية بعد اللقاء الحرص على العلاقات بين البلدين وتجاوز أي مشكلات بالحوار وذلك بعد ما اثير في العراق بشأن خور عبد الله.



وقال النائب د. وليد الطبطبائي إن ما يحدث من بعض الاطراف العراقية مجرد زوبعة وان الجانب العراقي أكد خلال اللقاء التزامه بالاتفاقيات كافة ولا نية لإثارة هذا الموضوع.



وأعرب الطبطبائي عن ارتياحه لتصريحات الجبوري مؤكدا ان ما بين الكويت والعراق أكبر من الخلاف حول ذلك الموضوع.

ومن جانبه أكد النائب د.عودة الرويعي على دور الدبلوماسية البرلمانية في حل المشكلات.وقال ان اللقاء كان واضحا وصريحا بين الجبوري والغانم بشأن ما أثير اخيرا حول خور عبد الله، مؤكدا أن مثل تلك الأمور لا تحل إلا بالطرق الرسمية المشروعة سواء الحكومة أو البرلمان.



وثمن الرويعي شعور الجبوري بالمسؤولية مشيراً إلى أن تلك مصلحة للعراق والكويت.

ومن جانبه قال النائب خالد العتيبي إن استقرار العراق استقرار للكويت مؤكدا الحرص على مد يد التعاون لحل اي مشكلات بين الجانبين.واضاف ان قنوات التواصل الاعلامي ولجان الصداقة مع البرلمانيين العراقيين من شأنه ان ينعكس ايجابا لصالح الطرفين.

ومن جهته قال النائب عسكر العنزي إن الجبوري أعطى خلال مباحثاته مع الغانم بحضور نواب من الجانبين تطمينات بالتزام العراق بالاتفاقيات بين البلدين.

واضاف ان الوفد العراقي اكد ان التصريحات المسيئة التي انطلقت بشأن خور عبدالله لاتمثل الشعب العراقي فيما شددوا على حرصهم على العلاقة مع الكويت.

ومن جهته قال النائب علي الدقباسي ان اللقاء كان ناجحا وسمعنا تعهدات من الجانب العراقي والكل متفق على ان تلك زوبعة في فنجان . واضاف ان تلك التصريحات بحاجة الى ترجمة على أرض الواقع لان الشعب الكويتي يشعر بالقلق من ادعاءات بعض الاطراف.



يذكر ان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بحث ونظيره العراقي د.سليم الجبوري في القاهرة ما يثار في العراق بشأن خور عبد الله.وحضر اللقاء الذي عقد على هامش مشاركة الغانم في المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية النواب د.عودة الرويعي ود.وليد الطبطبائي وعلي الدقباسي وعسكر العنزي وخالد العتيبي.