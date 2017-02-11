وزعت دولة الكويت اليوم السبت 500 حصة غذائية على الاسر السورية النازحة في بلدات (سهل عكار) الحدودية شمالي لبنان في اطار حملتها الانسانية لمساعدة النازحين السوريين في لبنان.

وقال رئيس الفريق الميداني في جمعية الهلال الاحمر الكويتي خالد المخيال في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "الجمعية اطلقت هذه الحملة لمساعدة النازحين في ظل الظروف المناخية القاسية التي يشهدها لبنان في فصل الشتاء".

واضاف ان "الحملة ستستمر خلال الايام المقبلة حيث سيتم توزيع المزيد من المساعدات في مختلف المناطق اللبنانية" مؤكدا حرص الجمعية على مساعدة اكبر عدد ممكن من النازحين في لبنان.

من جهته اكد منسق عمليات الاغاثة في جمعية الصليب الاحمر اللبناني يوسف بطرس في تصريح ل(كونا) ان المساعدات التي تقدمها الجمعية للنازحين في فصل الشتاء ساهمت بشكل كبير في تخفيف معاناة الاسر النازحة التي تجد صعوبة بالغة في توفير احتياجاتها الاساسية من الغذاء والملبس ووسائل ومواد التدفئة.

واشاد بحرص فريق الجمعية على توزيع المساعدات بشكل مباشر على النازحين وتحملهم الاجواء المناخية القاسية في لبنان خلال فصل الشتاء.

يذكر ان جمعية الهلال الاحمر الكويتي تقدم المساعدات للنازحين السوريين منذ انطلاق الازمة السورية على مدار العام بالتعاون والتنسيق مع الصليب الاحمر اللبناني فضلا عن اقامتها لمشاريع ثابتة كمشروع الرغيف وغسيل الكلى ومشاريع مشتركة مع جمعيات خليجية.

وتعتبر دولة الكويت ممثله بمختلف مؤسساتها من اكثر الدول التي تقدم المساعدات للنازحين السوريين في لبنان واللذين فاق عددهم المليون نازح