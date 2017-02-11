تمكنت فرق الإطفاء من إخلاء عمارة بمنطقة جليب الشيوخ بعد اندلاع حريق فجر اليوم



وفي التفاصيل "تلقى مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء بلاغا عن اندلاع حريق شقة بالطابق الثالث في عمارة مكونة من 9 طوابق، وعليه توجهت الى موقع البلاغ فرق الإطفاء من مراكز جليب الشيوخ والعارضية والإنقاذ الفني".

وباشرت فرق الإطفاء عملية الإخلاء وتمكنوا من انقاذ 120 شخصاً حاصرتهم أعمدة الدخان، فيما عملت فرق الإطفاء على اخماد الحريق من دون وقوع اي اصابات بشرية مقتصرة الأضرار فقط على الماديات.



كما فتحت الإدارة العامة للإطفاء التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.