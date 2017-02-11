أعلنت رئاسة الاركان التركية اليوم السبت مقتل 43 ارهابيا تابعا لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في اشتباكات وقصف مدفعي وجوي شنه الجيش التركي على 245 هدفا شمالي سوريا في اطار عملية (درع الفرات).

وذكرت الرئاسة في بيان ان سلاح المدفعية التركي قصف 179 هدفا ل(داعش) استهدف فيها منصات دفاعية ومقرات عسكرية للتنظيم.

واشارت الى شن الطيران الحربي غارات جوية ضد 66 هدفا دمر خلالها 55 ملجأ ومقرين عسكريين ومستودعا للأسلحة ومحطة للخطوط اللاسلكية تابعة ل(داعش).

وكان الجيش التركي بدأ في ال24 من شهر اغسطس الماضي حملة عسكرية لدعم "الجيش السوري الحر" شمال سوريا تحت اسم (درع الفرات) لتطهير المناطق المتاخمة للحدود التركية من المنظمات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش