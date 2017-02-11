واصل عمال الإنقاذ اليوم السبت عمليات البحث عن ناجين بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6،5 درجات وأسفر عن ستة قتلى على الاقل وحوالى مئة جريح، وتسبب بدمار كبير في جنوب الفيليبين.

وأمضى سكان مدينة سوريغاو الساحلية في جزيرة مينداناو الليل مذعورين من الهزات الارتدادية بعد الزلزال الذي وقع مساء الجمعة، فيما كان عدد كبير من الاشخاص قد خلدوا للنوم.

وقال احد سكان المدينة، كارلوس كانسيكو، لشبكة اي.بي.اس- سي.ان بي، «ظننت ان نهاية العالم قد حصلت.. وتشققت الشوارع».

وتبعد مينداناو حوالى 700 كيلومتر جنوب شرق مانيلا العاصمة.

وأعلن رئيس عمليات ادارة الكوارث في الريف رامون غوتينغا، ان الزلزال اسفر ايضا عن 126 جريحا، منهم 15 في حالة خظرة.