حققت قوات الجيش السوري الحر ( قوات درع الفرات) اليوم السبت تقدماً مهماً باتجاه السيطرة على مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.

وقال قائد عسكري في لواء السلطان مراد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) إن مقاتلي الجيش السوري الحر ( قوات درع الفرات ) سيطرت اليوم على الصوامع والنادي الرياضي جنوب غرب مدينة الباب وشارع زمزم وجامع فاطمة الزهراء شمال المدينة بعد اشتباكات هي الاعنف مع مسلحي «داعش».

وأكد القائد العسكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن «المعارك أصبحت داخل المدينة وان المواجهات أصبحت وجهاً لوجه وأن الطيران الحربي التركي استهدف بعدة غارات موقع تنظيم داعش في مدينة الباب وعلى اطرافها».

وأضاف «بعد سيطرة الجيش الحر على مستشفى الحكمة وجبل عقيل غرب المدينة أصبحت قوات درع الفرات متحكمةً بأهم المواقع فيها، ما يجعل عملية السيطرة الكاملة عليها مسألة وقت لا أكثر مع وصول معلومات من داخل المدينة، وان تنظيم داعش بدأ بسحب قواته باتجاه الجنوب الشرقي وأن المقاومة التي ينفذها الثوار داخل المدينة من قتل عناصر من التنظيم عجلت في سحب قواتهم».

ويأتي تقدم كتائب الجيش السوري الحر ودخولهم المدينة في وقت تتقدم فيه قوات النظام السوري من الجهة الجنوبية الغربية وسيطرتها على عدد من القرى، حيث جرت مواجهات بين الجيش الحر وقوات النظام التي تسعى لمد سيطرتها على منطقة الباب وطرد قوات درع الفرات التي تعتبرها قوات أجنبية تابعة لتركيا.