عدن - إياد البحيري ووكالات

قتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي، بينهم 5 خبراء من الحرس الثوري الإيراني في سلسلة غارات شنها طيران التحالف على مواقع للميليشيات في محافظة صعدة شمال اليمن.

وقالت مصادر عسكرية وأخرى ميدانية لـ «الأنباء»: إن طيران التحالف شن سلسلة غارات على مقر اللواء «25 ميكا» بمديرية عبس بمحافظة حجة، وشن أيضا خلال 24 ساعة أكثر من 20 غارة على مواقع وتجمعات للمتمردين في مديريتي حرض وميدي كما تواصل قوات الشرعية تقدمها في منطقة «يختل» شمال مديرية المخا.

أما في مديرية كتاف القريبة من صعدة، فقد استهدف طيران التحالف بغارتين مواقع للميليشيات الحوثية في منطقة المليل، كما دمرت آليتان عسكريتان للحوثيين في منطقة ذويب في مديرية حيدان شمال غرب محافظة صعدة.

من جانبها رفضت الأمم المتحدة على لسان نائب المتحدث باسمها فرحان حق، هجوم الحوثيين على المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد ومطالبتهم بتنحيته من مهامه.

ويأتي هذا ردا على رسالة لما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للانقلابيين وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة قال فيها إن إدارة ولد الشيخ للمفاوضات اتسمت بميله وتعاطفه مع التحالف العربي، وإن قدراته الذاتية وكفاءته المهنية ضعيفة.

إلى ذلك، أكدت مصادر مقربة من مليشيات الحوثي وصالح وصول خبراء عسكريين إلى محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء لنصب منصات صواريخ في مناطق نائية بالمحافظة.

وقالت المصادر «إن وصول الخبراء جاء بعد تدمير طيران التحالف العربي 14 منصة إطلاق صواريخ في معسكر سامة شرق المحافظة والمعسكر التدريبي للشرطة بقرن ذمار ومعسكر الحرس الجمهوري وسط المدينة خلال الأيام الماضي».

في سياق آخر، كشفت مصادر عسكرية مطلعة لـ «الأنباء» بأن لواءين عسكريين مدرعين تابعين للشرعية سيصلان خلال اليومين القادمين للالتحاق بالألوية العسكرية المتواجدة شمال وشرق محافظة صعدة وذلك للمشاركة في عمليات تحرير المحافظة، مشيرة إلى أن أفراد اللواءين الجديدين تلقوا تدريبهم على يد ضباط من قوات التحالف في منطقة حدودية بين اليمن والسعودية وتم تزويده بأحدث أنواع الأسلحة.