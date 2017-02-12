بحث سفير دولة الكويت لدى رومانيا طلال منصور الهاجري اليوم الاحد مع رئيس غرفة تجارة و صناعة رومانيا ميهان داربان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وذكرت سفارة دولة الكويت لدى رومانيا في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه ان السفير الهاجري بحث مع رئيس غرفة تجارة و صناعة رومانيا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك و زيادة التبادل التجاري وفرص الاستثمار المتاحة بين البلدين لا سيما مع القطاع الخاص في الجانبين.

واوضح ان الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي حضره مستشار غرفة التجارة وزير الخارجية الروماني السابق لازار كومانسكو الية التعاون المشترك بين غرفتي التجارة و الصناعة في البلدين و كيفية الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لرومانيا و موانئها المطلة على البحر الاسود.

وبحث الجانبان مسألة تعزيز تبادل زيارات المستثمرين والخبراء و رجال الاعمال بين البلدين و الوفود الاقتصادية بين البلدين والتأكيد على اهمية تأسيس مجلس اعمال كويتي روماني مشترك اضافة الى ضرورة تسهيل اصدار تأشيرات الدخول لرجال الاعمال والتجار الكويتيين لرومانيا.

وبدأت العلاقات بين دولة الكويت و رومانيا عام 1963 لتكون الكويت اول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع رومانيا كما تم افتتاح اول سفارة كويتية في بوخاريست عام 2006 واحتفل البلدان عام 2013 بذكرى مرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية بينهم