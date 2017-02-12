«نعم.. كنت شريكا له وانفضت الشراكة»

المطرب المصري مصطفى قمر لبرنامج «العاشرة مساء» حول اللغط الذي ثار حول مسؤوليته عن جريمة القتل التي وقعت في أحد الكافيهات بالقاهرة، بصفته شريكا لصاحب الكافيه، حيث قال قمر لمذيع البرنامج: نعم أعترف بأنني كنت شريكا له لكنني انفصلت عنه قبل 3 سنوات بعد ان رأيت ان المشروع لن يحقق ما أطمح إليه من أرباح.