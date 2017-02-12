استقبل ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح .
واستقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.
كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.
واستقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح .
واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى أحمد الكندري