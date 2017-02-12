شهدت جزيرتا بالي ولومبوك في إندونيسيا اليوم الأحد زلزالا بقوة 5.2 درجات بمقياس ريختر ، وذلك الساعة 1125 صباحا بالتوقيت المحلي (0425 بتوقيت جرينتش).

ونقلت وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء عن الوكالة الوطنية للأرصاد والمناخ والعلوم الجيوفيزيائية القول في موقعها الرسمي اليوم الأحد إن مركز الزلزال كان يبعد 111 كيلومترا جنوب شرق مدينة كيلونجونج في إقليم بالي ويبعد 132 كيلومترا جنوب غرب لومبوك الغربية في إقليم ويست نوسا تينجارا ، وعلى عمق 10 كيلومترات

وأفادت الوكالة الوطنية للحد من أثر الكوارث أنه ليس من المحتمل أن يتسبب الزلزال في موجة مد عاتية (تسونامي).

ودفع الزلزال السكان والسائحين إلى الخروج من المباني بشكل سريع.