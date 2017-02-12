أعلنت رئاسة الأركان التركية اليوم الأحد مقتل 42 مسلحا تابعا لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) شمال سوريا في اطار (عملية درع الفرات).
وذكرت الرئاسة في بيان ان المدفعية التركية قصفت 174 هدفا (لداعش) فيما اغارت مقاتلات تابعة لسلاح الجو التركي على 33 هدفا للتنظيم ذاته شمال سوريا الامر الذي ادى الى مقتل 42 مسلحا من عناصر تنظيم (داعش).
وكان الجيش التركي بدأ في 24 اغسطس الماضي حملة عسكرية لدعم "الجيش السوري الحر" شمال سوريا تحت اسم (درع الفرات) لتطهير المناطق المتاخمة للحدود التركية من المنظمات الإرهابية وخاصة تنظيم (داعش)