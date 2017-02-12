استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد اليوم الاحد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وليام لاسي سوينغ حيث تم خلال اللقاء استعراض الأنشطة التي تقوم بها المنظمة ومشاريعها الإنسانية لمساعدة المنكوبين في بؤر الأزمات خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

ونوه الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء وفق بيان للخارجية الكويتية بعلاقة التعاون الوثيقة القائمة بين دولة الكويت والمنظمة الدولية للهجرة مؤكدا حرص الكويت على تعزيز التعاون مع المنظمة في سبيل تحقيق الأهداف الانسانية النبيلة التي تضطلع بها.

ومن جانبه أعرب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة عن بالغ الامتنان والعرفات للدور الكبير الذي تقوم به دولة الكويت في مجال العمل الإنساني حول العالم ومساندتها للمشاريع والبرامج التي تقوم بها منظمة الهجرة العالمية مجددا الإشادة بالدور الريادي الذي يقوم به حضرة صاحب السمو أمير البلاد في المجال الإنساني.

وحضر اللقاء كل من نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية أيهم عبداللطيف العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر عبدالله الهين وعدد من كبار المسئولين في وزارة الخارجية