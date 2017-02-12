واصلت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميداني إحكام سيطرتها الكاملة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بوسط سيناء, وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت القوات بالتعاون مع القوات الجوية تنفيذ سلسلة من أعمال التمشيط والمداهمة لعدد من البؤر والأوكار الجبلية التي تستخدمها العناصر الإرهابية كملاجيء للهروب داخل المناطق ذات التضاريس الجغرافية الوعرة,

ونجحت القوات في القضاء على 14 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع عناصر المداهمة, وتدمير 5 عربات مفخخة ودراجة بخارية, وتدمير عدد من الملاجيء والمخازن تحت سطح الأرض تستخدم كمأوى للعناصر التكفيرية عثر بداخلها على عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة الإتصال والمهمات والإحتياجات الإدارية ووسائل الإعاشة الخاصة بهذه العناصر, ومخزن جبلي عثر بداخله على أكثر من 2000 لتر من الوقود, واكتشاف وتدمير مخزن يحتوي على قرابة 1000 كجم من نبات البانجو المخدر المعد للتوزيع.

وذكر بيان للقوات المسلحة أن القوات ألقت القبض على 10 من المطلوبين والمشتبه بهم والتحفظ على 4 عربات مختلفة الأنواع و6 دراجات نارية بدون تراخيص, وإبطال مفعول 10 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف قوات التأمين على محاور التحرك المختلفة.

كما نجحت عناصر التأمين المكلفة بتأمين المعابر والمعديات بالجيش الثالث الميداني من إحباط محاولة لتهريب عدد من ماكينات الحفر وأدوات اللحام وعدد من الخامات والمعدات المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة مخبأة داخل شحنة من الفحم بإحدى العربات قبل دخولها لسيناء عند نفق الشهيد أحمد حمدي.

وأكدت القوات المسلحة استمرار قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني في تنفيذ إجراءاتها المشددة لتأمين مناطق وسط سيناء وملاحقة العناصر التكفيرية وقطع طرق الإمداد عن هذه العناصر.