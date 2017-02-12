منحت الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، اليوم الأحد، الشاعر د. خليفة الوقيان جائزة (شاعر القدس).

جاء ذلك على هامش أعمال اجتماع الامانة العامة المنعقد حاليا في الجزائر بمشاركة وفود من دول عربية عدة من بينها وفد رابطة الأدباء الكويتيين.

وتسلم الأمين العام لرابطة الأدباء الكويتيين طلال الرميضي الجائزة نيابة عن الدكتور الوقيان من وزير الثقافة الجزائري عزالدين ميهوبي ورئيس اتحاد الكتاب الجزائريين يوسف شقرة والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب يوسف حبيب الصايغ.

ووصف الرميضي الدكتور الوقيان بأنه "أحد رموز الثقافة العربية"، مشيرا الى دراساته ومقالاته التي اهتمت بالقضية الفلسطينية.

وأضاف أن "الدكتور الوقيان ابلغه بمدى سعاته بهذا التكريم الذي احتل مكانة خاصة في قلبه خصوصا وانه يحمل اسم القدس".

وذكر أن الوقيان تبرع بقيمة الجائزة لمنظمة الهلال الأحمر الفلسطيني، شاكرا الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب على تكريمه بهذه الجائزة "التي تعتبر ارفع الجوائز التي يمنحها الاتحاد العام للأدباء العرب للمفكرين".

وتوجه الرميضي بالشكر إلى سفير دولة الكويت لدى الجزائر محمد الشبو على "حفاوته ودعمه وادواره المهمة في توطيد العلاقات مع الأشقاء الجزائريين في المجالات كافة".