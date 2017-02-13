قررت السلطات الفرنسية توجيه الاتهام إلى الشاب المصري منفذ الهجوم على متحف اللوفر بباريس.

وذكر رئيس الجالية المصرية بفرنسا صالح فرهود، لـ «العربية.نت»، أن السلطات قررت اتهام الشاب عبدالله رضا الرفاعي الحماحمي بالشروع في محاولة قتل جنود حرس المتحف والقيام بعمل إرهابي ضد الدولة الفرنسية بالمشاركة مع مجموعة إرهابية، وهي تهمة تصل عقوبتها في القانون الفرنسي الى السجن المؤبد.

وقال إن القضاء الفرنسي رفض المحامي الموكل من والد عبدالله الحماحمي، وأسند مهمة الدفاع عنه في القضية إلى محام فرنسي منتدب من الدولة الفرنسية، وذلك لظروف الدولة الأمنية ووجود قانون الطوارئ الذي ينص على تنفيذ تعليمات المدعي العام الفرنسي في مثل هذه القضايا.