تمكنت القوات الأمنية في محافظة لحج اليمنية، امس من اعتقال 3 عناصر إرهابية ينتمون لتنظيم القاعدة وقتل رابع خلال عملية مداهمة نفذتها قوات الأمن والحزام الأمني لوكر التنظيم بمنطقة المحلة بالمحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مدير أمن المحافظة العميد صالح السيد قوله إن «العملية التي نفذتها الأجهزة الأمنية أتت بعد عمل استخباراتي دقيق تمكنت من خلاله معرفة الموقع الذي تتحصن فيه العناصر الإرهابية بمنطقة المحلة، مشيرا الى إن العناصر الإرهابية أطلقت النار على الأجهزة الأمنية خلال مداهمتها للموقع.

بموازاة ذلك، دمرت مقاتلات التحالف العربي مخزنا للسلاح تابع لميليشيات الحوثي في منطقة موشج بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بعد ان استهدفت مقاتلات التحالف زوارق تحمل أسلحة للحوثيين في سواحل مديرية اللحية بالمحافظة، كما شنت 8 غارات على مواقع المتمردين في مديرتي الخوخة والدريهمي، بالإضافة إلى تدمير مركبات عسكرية في مطار الحديدة وأخرى في منطقة الصليف.

يأتي هذا في وقت أفادت فيه مصادر محلية يمنية بتنفيذ ميليشيات الحوثي عمليات خطف جديدة بحق أهالي محافظة الحديدة الساحلية.

وعلى صعيد متصل، اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات من ألوية الحماية الرئاسية الشرعية باليمن، وبين القوة التي كانت تتولى حماية مطار عدن الدولي بقيادة العقيد صالح العميري (أبو قحطان).

وأفاد مصدر محلي في محافظة عدن بأن الطيران الحربي التابع لقوات التحالف العربي حلق في سماء عدن تزامنا مع الاشتباكات في المطار.

وأوضح أن الطيران شن غارة على مواقع قوات الحماية الخاصة بالمطار، في حين رد جنود الحماية على الطيران بالمضادات.

كما أعلنت مصادر عسكرية مقتل وإصابة أكثر من 11 من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، في مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية غربي تعز.

وذكرت المصادر أن المواجهات دارت على جبهة الكدحة في مقبنة، فيما شنت الميليشيات من مواقع تمركزها في تبة سوفتيل قصفا عشوائيا استهدفت الأحياء السكنية شرق تعز.