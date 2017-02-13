قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن المهاجرين من رعايا الدول السبع التي أراد حظر دخول مواطنيها إلى بلاده، يشكلون الجزء الأكبر من المسافرين الذين دخلوا الولايات المتحدة، خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك في رده على تعليق محكمة أميركية العمل بالمرسوم الرئاسي الخاص بمنع دخول مواطنين من سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب، في تغريدة له عبر حسابه في «تويتر»، امس أن 72% ممن دخلوا الولايات المتحدة بعد قرار محكمة التمييز الخاص بتعليق العمل بالمرسوم الرئاسي المذكور، كانوا من مواطني الدول التي رغب بحظر دخول رعاياها.

وتابع ترامب: «المهاجرون من سورية والعراق والصومال وإيران والسودان وليبيا واليمن، شكلوا 72% ممن دخلوا الولايات المتحدة في الفترة ما بين 2 - 11 فبراير الجاري».