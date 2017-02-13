أجرى الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس مكالمة هاتفية بالرئيس الأميركي دونالد ترامب امس الأول طلب منه خلالها دعم خطة السلام بين الحكومة الكولومبية والقوات الثورية المسلحة في كولومبيا (فارك)، بحسب ما قال الرئيس الكولومبي على تويتر.

ووصف سانتوس في سلسلة من التغريدات محادثته مع ترامب بأنها «مثمرة».

وقال إن ترامب «أاعرب عن دعمه للسلام ورغبته في الحفاظ على افضل العلاقات مع كولومبيا».

وأضاف انه طلب من ترامب دعم المصادقة على خطة السلام الكولومبية في الكونغرس الأميركي.

وأشار إلى ان ترامب «قال انه مهتم جدا وسيتولى هذه القضية شخصيا»، لافتا الى انه دعاه لزيارة البيت الأبيض.

واستمرت المكالمة 25 دقيقة، بحسب مكتب سانتوس.

وتعهدت واشنطن بتقديم مبلغ 450 مليون دولار لدعم تطبيق خطة السلام الموقعة في نوفمبر بين الحكومة الكولومبية وحركة فارك لإنهاء النزاع المستمر منذ 52 عاما.