أكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي استمرار العمل على عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والاميركي دونالد ترامب. وقال لافروف في تصريحات نقلتها قناة «روسيا اليوم» الإخبارية امس «كلفونا بالبحث عن المكان والتوقيت المناسبين والمقبولين لكلا الجانبين، ونعمل في هذا الشأن».

وأعرب لافروف عن أمله في أن يوضح لقاؤه مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون هذه المسألة (لقاء بوتين مع ترامب)، مشيرا إلى أنه وتيلرسون سيشاركان في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول العشرين الكبرى وكذلك في مؤتمر ميونيخ للأمن، المزمع عقدهما في ألمانيا الشهر الجاري.

ولفت لافروف إلى أن بوتين وترامب بحثا، خلال اتصالهما الهاتفي يوم 28 يناير الماضي، جملة واسعة من القضايا الدولية، بينها الوضع حول إيران وكوريا الشمالية ومسألة انتشار أسلحة الدمار الشامل وغيرها من القضايا، مضيفا أنهما عبرا عن رغبتهما في عقد لقاء شخصي في القريب العاجل.