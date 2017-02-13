في واحدة من المواقف المحرجة النادرة التي تشهدها أروقة الكونغرس الأميركي، استخدم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون «القاعدة 19» من القواعد الناظمة لعمل الكونغرس، «لإخراس» السيناتور اليزابيث وارن خلال جلسة المصادقة على ترشيح السيناتور جيف سيشن لمنصب المدعي العام الأسبوع الماضي.

وخلال مداخلتها للاعتراض على سيشن مرشح الرئيس دونالد ترامب، اقتبست وارن رسالتين إحداهما كتبتها كرويتا سكوت كينغ زوجة مارتن لوثر كينغ الابن، والثانية السيناتور ادوارد كينيدي، لمعارضة ترشيح سيشن لمنصب القاضي الفيدرالي عام 1986.

حيث وصفته كرويتا بالعنصرية لمواقفه الرافضة لتصويت السود، فيما اعتبره كيندي عارا على الجسم القضائي.

وخلال قراءتها نص رسالة كرويتا، قاطعها زعيم الأكثرية الديموقراطية ميتش مكونيل وطلب نقطة نظام طالبا اسكات وارن بحكم القاعدة 19.

وتقول هذه القاعدة انه لا يحق لأي سيناتور أن يطعن في دوافع أو نوايا أي نائب آخر، وفي هذه الحالة يجري تصويت بين الأعضاء على «اسكات» السيناتور المطعون بكلمته.

وهو ما حدث بالفعل حيث أمرها رئيس الجلسة بإنهاء كلمتها ومغادرة منصة الحديث ومنعت بذلك من الحديث حتى نهاية جلسة إقرار ترشيح سيشن.

واستغربت وارن أن لا يتم السماح لها بقراءة رسالة من هذا النوع داخل مجلس الشيوخ فنشرت تسجيلا مصورا على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي وقرأت فيه الرسالة وقالت لن يتمكنوا من اسكاتنا.