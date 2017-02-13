استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، امس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمراسم رسمية، في العاصمة المنامة.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية لأردوغان في قصر الصخير الملكي.



وحيا أردوغان حرس الشرف، لينتقل الزعيمان بعد ذلك لعقد مباحثات ثنائية، تلتها مباحثات موسعة ضمت أعضاء الوفدين الرسميين.



ووصل أردوغان، مساء امس، إلى المنامة، في مستهل جولة خليجية تشمل 3 دول.



وكان في استقبال الرئيس التركي لدى وصوله مطار الصخير العسكري، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية البحريني خالد بن حمد آل خليفة، وسفير تركيا لدى المنامة خاتون دميرير، وعدد من مسؤولي السفارة التركية.



ويرافق أردوغان في زيارته إلى البحرين، عقيلته أمينة أردوغان، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية برأت ألبيراق، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير الدفاع فكري إشيق.



ومن المقرر أن يغادر أردوغان البحرين، اليوم، متوجها إلى السعودية، ثاني محطات جولته الخليجية، ويختتم الجولة بزيارة إلى قطر، التي يصلها غدا، ويبقى بها حتى الأربعاء.



وكان الرئيس التركي قد أكد في مؤتمر صحافي بمطار (أتاتورك) الدولي بمدينة إسطنبول قبيل توجهه إلى البحرين أن بلاده تنظر إلى علاقاتها مع السعودية من زاوية استراتيجية خاصة و«أننا نولي أهمية بالغة لأمنها واستقرارها».



وقال الرئيس التركي ان بلاده أسست علاقات صادقة ووثيقة مع المملكة خلال العامين الأخيرين على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتجارية وغيرها.



وأضاف «ننظر إلى علاقاتنا مع السعودية الشقيقة والصديقة من زاوية استراتيجية ونولي أهمية بالغة لأمنها واستقرارها وسنعمل على تقييم قرارات اجتماع مجلس التنسيق خلال لقائنا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز».



ولفت إلى أنه سيبحث مع الجانب السعودي خلال الزيارة قضايا ثنائية وإقليمية أهمها المستجدات الأخيرة في الأزمات المستمرة في سورية والعراق واليمن.



وذكر اردوغان أن «زيارة أخي الملك سلمان إلى تركيا في أبريل الماضي كانت بمنزلة منعطف مهم في العلاقات الثنائية في كافة النواحي كما أن مجلس التنسيق التركي السعودي الذي تم تأسيسه أكسب علاقات البلدين بعدا جديدا».