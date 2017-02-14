عبر مرشح اليمين الى الانتخابات الرئاسية الفرنسية فرانسوا فيون خلال زيارته مسجد سان دوني دو لا ريونيون في ان يعبر الفرنسيون المسلمون بوضوح عن غضبهم من المتطرفين.

وقال فيون انه يود رؤية «صرخة غضب واحتجاج تصدر عن المواطنين الفرنسيين المسلمين ضد المتطرفين، وليس فقط ضد الارهابيين»، بل «ضد من يحرفون رسالة الاسلام ويدعون الى الانقسام بين المسلمين».

واضاف «انا اطالب بحظر جميع من هم في تناقض دائم مع قيم الجمهورية (..) وللجمهورية الحق في الدفاع عن نفسها ضد من يدعون الى تدميرها».

وتابع في كلمته في المسجد الاقدم في فرنسا «اذا كان التعايش بين الاديان مثاليا في لا ريونيون، فان الامر ليس كذلك في جميع انحاء الوطن». ودشن المسجد في 1905 في الجزيرة التي تعد حاليا 850 الف شخص بينهم 5% من المسلمين و85% من المسيحيين الكاثوليك.