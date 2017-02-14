انتخب القيادي يحيى السنوار، احد مؤسسي الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، رئيسا للمكتب السياسي للحركة في قطاع غزة خلفا لاسماعيل هنية، بحسب ما ذكرت مصادر مقربة من حماس لوكالة «فرانس برس» امس. وقالت المصادر ان النائب في الحركة خليل الحية اصبح نائبا لسنوار.

ويقول متابعون للتطورات في القطاع ان هنية هو الاكثر حظا للحلول محل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الموجود في قطر. وادرجت الولايات المتحدة في سبتمبر 2015 اسم السنوار على لائحتها السوداء «للارهابيين الدوليين» الى جانب قياديين اثنين آخرين من حركة حماس.

وولد السنوار في العام 1962، ويحمل شهادة في اللغة العربية، وقام بتأسيس جهاز «مجد» الذي يعد بمنزلة الجهاز الامني للجناح العسكري، كتائب عز الدين القسام.

واعتقلت اسرائيل السنوار في العام 1988 بتهمة القيام «بانشطة ارهابية»، وصدرت عليه اربعة احكام بالسجن المؤبد. واطلق سراحه في اكتوبر 2011 في اطار اتفاق للافراج عن آلاف من الاسرى الفلسطينيين مقابل الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط الذي احتجزته حماس لخمس سنوات في القطاع.