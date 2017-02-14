أعرب الامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريس عن اسفه الشديد لعرقلة الولايات المتحدة تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني الاسبق سلام فياض مبعوثا للمنظمة في ليبيا، معتبرا ان هذا الامر يمثل خسارة لعملية السلام فيها.

وقال غوتيريس خلال اعمال مؤتمر «القمة العالمية للحكومات» في دبي امس «أأسف بشدة لهذا الموقف ولا ارى اي مبرر له»، مضيفا ان فياض الذي عمل في البنك الدولي ويملك سجلا في مكافحة الفساد هو «الشخص المناسب للمنصب المناسب في الوقت المناسب».

وتابع ان عدم تعيينه «خسارة لعملية السلام في ليبيا وللشعب الليبي»، مشيرا الى ان الامم المتحدة «تحتاج الى ان تتمكن من العمل بحيادية».

وكان غوتيريس أبلغ مجلس الامن الدولي الاربعاء الماضي بعزمه تعيين فياض مبعوثا الى ليبيا التي تشهد نزاعا داميا على السلطة، خلفا للالماني مارتن كوبلر، وحدد موعدا الجمعة المقبلة للدول الاعضاء لكي ترفع اعتراضاتها.