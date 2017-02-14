وافقت اللجنة المعنية بمراقبة مفوضية الانتخابات في البرلمان العراقي، على إعادة تشكيل أعضاء المفوضية وتعديل القانون الانتخابي، ليتم قبول ترشيح الأعضاء الجدد قريبا.

جاء ذلك على خلفية التظاهرات الحاشدة التي نظمها انصار التيار الصدري للمطالبة بحل المفوضية بسبب اتهام اعضائها بالفساد، وحيث تتجه الأنظار صوب مجلس النواب لحسم الجدل في حل مفوضية الانتخابات من عدمه بعد استكمال طلب الاستجواب الشروط القانونية في انتظار تحديد رئاسة البرلمان موعد جلسة الاستجواب.

وحسب اللجنة القانونية في مجلس النواب، فإن رئاسة البرلمان يمكنها احتواء الأزمة الحالية بتحديد موعد قريب للاستجواب قد ينهي عملها أو يبقي عليه حتى سبتمبر المقبل.

ميدانيا، أفادت مصادر رسمية عراقية بانتشار عدد من فصائل ميليشيات الحشد الشعبي في الأحياء المحررة في الضفة اليسرى من مدينة الموصل، واصفة ممارسات تلك الميليشيات بـ«الانتقامية من السكان».

وقال عضو مجلس قضاء الموصل، زهير حازم، في اتصال مع قناة «العربية» الفضائية إن «ممارسات عناصر ميليشيات الحشد الشعبي بدأت باعتقال عشوائي لعدد من المدنيين واقتيادهم إلى جهة مجهولة، منوهة الى ان أبرز تلك الميليشيات، هي: ميليشيا بدر التابعة لهادي العامري، وميليشيا كتائب جند الإمام.

في هذه الاثناء، أفادت شرطة الأنبار بان 4 سجناء خطرين، هم عناصر في تنظيم داعش، هربوا من أحد سجون الشرطة في الرمادي.