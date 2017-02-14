أعلن مكتب إدارة الهجرة والجمارك الأميركية توقيف 600 مهاجر من المقيمين في البلاد بطرق غير قانونية خلال عمليات أمنية في 11 ولاية خلال الأسبوع الماضي.

وذكر مسؤولون بالمكتب في تصريحات صحافية امس أن قوات الشرطة أوقفت 160 شخصا في مدينة لوس انجيليس وحدها، و200 آخرين في ولايات جورجيا وكارولاينا الشمالية والجنوبية، فضلا عن 200 في العاصمة واشنطن وولايات إنديانا وإلينوي وكنتاكي وميزوري. وفي نيويورك أوقفت الشرطة 40 مهاجرا وأحالتهم للاحتجاز في مكتب الهجرة.

ولم يدل المسؤولون بمعلومات عن طبيعة هذه العمليات، وهل تستهدف مرتكبي الجرائم والمقيمين بطرق غير شرعية من المهاجرين، أم هي إحدى السياسات الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه اللاجئين؟ وبعد توليه منصبه بـ 5 أيام فقط، وقع ترامب قرارين يقضيان ببناء جدار عازل بين الولايات المتحدة والمكسيك، وتشديد الإجراءات لمنع وصول المهاجرين إلى بلاده، ومعاقبة مدن «الإيواء» للمهاجرين.

وفي السابع والعشرين من يناير الماضي، وقع أيضا أمرا تنفيذيا يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوما على مواطني سورية والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.