حذرت وزارة الخارجية الألمانية حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من إبرام اتفاقيات ثنائية، خاصة مع ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية ميشائيل روت- في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية الصادرة امس: «لن يفيد أحد في أوروبا، إبرام بعض الدول لصفقات خاصة مع الولايات المتحدة»، وذكر روت أن النفوذ ليس ما تستند إليه العلاقات عبر الأطلسي، بل «القيم التي نتقاسمها على ضفتي الأطلسي.

نقول ذلك للأميركان بكل ثقة في النفس». ودعا روت الإدارة الأميركية الجديدة إلى الوفاء بالتزاماتها داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقال: «نراهن أيضا على استمرار الإدارة الأميركية في ضمان القيم المشتركة للناتو، كتحالف أمني متضامن».

من جهتها، عبّرت وزارة الخارجية الصينية امس عن قلقها بعد إعلان أميركا دعمها المستمر لليابان في نزاعها الحدودي مع الصين على السيادة على جزر في بحر الصين الشرقي خلال اجتماع بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال جينغ شوانج المتحدث باسم الخارجية الصينية: إن بكين «قلقة جديا ومعارضة بشدة» لهذا الأمر، مضيفا أن الجزر كانت تحت سيادة الصين منذ قديم الزمان.