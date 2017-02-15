مغردون لايفانكا: لم ينتخبك أحد وبلدنا لا يقوم على المحاباة

أثارت ايفانكا ابنة الرئيس الاميركي دونالد ترامب موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صورة لها تجلس على كرسي الرئيس في المكتب البيضاوي وخلفها وقف كل من والدها ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وقد نشرت «الابنة الأولى» الصورة على مواقع «تويتر» و«انستغرام» و«فيسبوك» وارفقتها برسالة قصيرة قالت فيها «اجرينا نقاشا مهما مع اثنين من أكبر زعماء العالم حول اهمية دور المرأة» وقد استخدمت عبارة أن تجلس المرأة على الطاولة في اشارة الى الصورة.



وانقسمت الآراء حيث حصلت على الكثير من الاعجاب من مؤيدي ترامب، وعلق بعضهم على الصورة قائلا «عمل عظيم ايفانكا وترامب».

لكن معظم المعلقين قالوا انها لا تملك الحق في الجلوس على كرسي الرئيس في المكتب البيضاوي.



وحفل تويتر بتغريدات استهجنت الخطوة وقال احدهم «المكتب البيضاوي يجب ألا يكون ملكا لابنة الرئيس»،وغرد آخر «لا شغل لك في البيت الابيض، بلدنا لا يدار بالمحاباة»، وقال ثالث «ايفانكا مثال مقزز للمرأة» وخاطبتها مغردة اخرى قائلة «لم ينتخبك أحد».

وكانت ايفانكا قد جلست الى جانب ترودو في الطاولة المستديرة التي عقدت بين سيدات الاعمال والمديرات التنفيذيات من كندا واميركا في وقت سابق أمس الأول.